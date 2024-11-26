Число товаров по акциям в магазинах достигло многолетнего минимума

Согласно последнему отчету компании, доля продаж товаров повседневного спроса (FMCG) в рамках краткосрочных промоакций в офлайн-магазинах снизилась до 39,6% в третьем квартале 2024 года, что на 8,9 процентных пункта меньше в годовом выражении. Это рекордное снижение за последние годы, что свидетельствует о значительных изменениях на рынке.
Объем промотированных товаров в рамках акций, длительность которых не превышает четыре месяца, на онлайн-рынке также уменьшился. Показатель сократился на 5,8 процентных пункта и достиг 64,3%. Средняя скидка в магазинах снизилась с 19,7% в третьем квартале 2023 года до 17,4% в аналогичном периоде 2024 года.
По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, основная причина заключается в повышении отпускных цен со стороны поставщиков и их нежелании инвестировать в промопредложения из-за роста себестоимости продукции. Кроме того, усиление государственного контроля за ценообразованием на продукты питания сокращает возможности для инвестиций как у поставщиков, так и у ритейлеров в промоакции, что приводит к перераспределению средств в пользу сдерживания цен в магазинах.
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Т Акционные предложения в магазинах снижаются: причины, аналитика, какие категории товаров пострадали, мнение экспертов.
Д Рассказываем, что происходит с товарами, которые продают по промо-акциям, почему их число снижается, какие товары сильнее всего затронул тренд на снижение акций и что об этом говорят эксперты.