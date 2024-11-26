Число товаров по акциям в магазинах достигло многолетнего минимума

По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, основная причина заключается в повышении отпускных цен со стороны поставщиков и их нежелании инвестировать в промопредложения из-за роста себестоимости продукции. Кроме того, усиление государственного контроля за ценообразованием на продукты питания сокращает возможности для инвестиций как у поставщиков, так и у ритейлеров в промоакции, что приводит к перераспределению средств в пользу сдерживания цен в магазинах.