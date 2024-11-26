Чемезов предупредил о рисках остановки экспорта «Ростеха» из-за ключевой ставки

Экспорт продукции «Ростеха» с длинным циклом производства при текущей политике Банка России может быть приостановлен, такие риски не исключаются, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
«При экспортном контракте авансовые платежи составляют порядка 20—30%, не более, а все остальное необходимо брать в кредит», — сказал глава «Ростеха», выступая Международном форуме Финансового университета.
При такой ключевой ставке «это просто безумие», отметил Чемезов.
«У нас любой контракт становится уже убыточным», — цитирует его Интерфакс.
Уже сейчас есть вероятность того, что экспорт авиации, ПВО и судов придётся остановить.
«Брать кредиты под такой процент означает, что через короткий промежуток времени мы станем банкротами», — пояснил он.
В октябре Чемезов отметил, что при нынешней процентной ставке «вся прибыль съедается процентами», которые корпорация вынуждена заплатить банку.