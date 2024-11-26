Более половины россиян заявили о росте доходов

44,6% респондентов отметили, что их доходы выросли из-за роста зарплаты. 42,6% опрошенных заявили о появлении или увеличении числа подработок. 13,8% участников опроса сообщили о росте пассивных доходов: сдача в аренду недвижимости, банковские вклады и иные вложения. Каждый десятый (10,9%) заявил, что его доход вырос за счет социальных пособий, пенсий и прочих выплат от государства.