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Bloomberg назвал Казахстан «внутренним врагом» ОПЕК+

Картель каждые несколько лет сталкивается с тем, что один из его членов потратил значительные средства на поиск новых месторождений и готов превратить эти вложения в баррели нефти. В начале 2000-х годов такой страной был Алжир, в 2010-х — Иран, недавно — Объединенные Арабские Эмираты. В следующем году эту роль может сыграть Казахстан, сообщило агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Как напомнило издание, Казахстан присоединился к ОПЕК+ в 2016 году и, в течение почти десятилетия, не был легким партнером, часто добывая нефть выше квоты. Проблемы возрастут в следующем году, когда будет готов проект по расширению крупнейшего месторождения страны стоимостью в $42 млрд.

«Производство нефти в Казахстане в 2025 году может достичь около 2 миллионов баррелей в день, выводя страну на курс столкновения с ОПЕК+», — говорится в материале Bloomberg.

По данным агентства, центральноазиатское государство надеялось, что к моменту расширения нефтегазового месторождения Тенгиз квота по добыче будет выше. В июне ОПЕК+ одобрила план по постепенному увеличению добычи «черного золота» в последние месяцы 2024 года и к 2025-му. Повышение должно было начаться в сентябре, однако из-за падения цен на нефть его перенесли на январь.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».