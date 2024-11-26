Bloomberg назвал Казахстан «внутренним врагом» ОПЕК+

Картель каждые несколько лет сталкивается с тем, что один из его членов потратил значительные средства на поиск новых месторождений и готов превратить эти вложения в баррели нефти. В начале 2000-х годов такой страной был Алжир, в 2010-х — Иран, недавно — Объединенные Арабские Эмираты. В следующем году эту роль может сыграть Казахстан, сообщило агентство Bloomberg.