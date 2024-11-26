АСВ: темпы роста вложений во вклады стали максимальными с 2010 года

Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников рассказал в беседе с Ъ, что темпы роста вложений во вклады в России в 2023 и 2024 годах самые высокие с 2010 года. По его словам, по итогам августа нынешнего года объем вкладов физических лиц без ИП превысил 50 трлн руб. Причиной такого роста гендиректор назвал увеличение доходов граждан, социальные и государственные выплаты, а также повышение доходности депозитов.