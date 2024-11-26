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Аксаков предложил узаконить карту, которая работает со счетами и криптовалютой

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил узаконить в РФ платежную карту, которая позволяет проводить как банковские операции, так и работать с криптоактивами. Об этом он сообщил на пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0» IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку».

Источник: Reuters

«Сюда я приехал, встречаясь с одним азиатским банкиром. Они мне предложили интересный вариант, который, я считаю, у нас тоже нужно узаконить. Предложили выпустить платежную карту, которая позволяет пользоваться и обычными банковскими счетами, проводить переводы, накапливать средства, но и позволяет работать с криптовалютой. Она также привязана к распределенному реестру. Почему бы и у нас такой инструмент не внедрить», — рассказал он.

Аксаков подчеркнул, что внедрение такого инструмента позволило бы решить многие проблемы, связанные с санкционными ограничениями, а уровень цифровизации в стране позволяет реализовать такое решение.