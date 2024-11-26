Аксаков предложил узаконить карту, которая работает со счетами и криптовалютой

«Сюда я приехал, встречаясь с одним азиатским банкиром. Они мне предложили интересный вариант, который, я считаю, у нас тоже нужно узаконить. Предложили выпустить платежную карту, которая позволяет пользоваться и обычными банковскими счетами, проводить переводы, накапливать средства, но и позволяет работать с криптовалютой. Она также привязана к распределенному реестру. Почему бы и у нас такой инструмент не внедрить», — рассказал он.