Адвокат раскрыла подробности возврата денег за билет при овербукинге

Кроме того, адвокат посоветовала оформить письменную претензию после урегулирования ситуации на месте. Квартальнова пояснила, что необходимо указать все факты, приложить копии документов и направить их перевозчику. Она подчеркнула, что в претензии следует четко изложить требования по компенсации.