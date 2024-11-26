Адвокат раскрыла подробности возврата денег за билет при овербукинге

Адвокат пояснила, что в первую очередь нужно зафиксировать, что произошло нарушение: «Сделать фотографии или видеозапись, подтверждающие наличие билета и отсутствие свободного места. Записать имена и должности сотрудников перевозчика, с которыми вы общаетесь».
Евгения Квартальнова порекомендовала добиваться компенсации. Юрист акцентировала внимание на том, что в большинстве стран пассажиры имеют право на возврат стоимости билета, получение альтернативного места на следующем доступном рейсе или дополнительные услуги. Она отметила, что размер компенсации определяется тяжестью нарушения и нанесенным вредом.
Кроме того, адвокат посоветовала оформить письменную претензию после урегулирования ситуации на месте. Квартальнова пояснила, что необходимо указать все факты, приложить копии документов и направить их перевозчику. Она подчеркнула, что в претензии следует четко изложить требования по компенсации.
«Если перевозчик отказывается добровольно компенсировать ущерб, можно обратиться в суд. В этом случае необходимо собрать все необходимые доказательства и обратиться к юристу», — заключила Квартальнова.
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