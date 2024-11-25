Западно-Сибирская железная дорога увеличила объем вложений почти на 60%

«В 2024 году объем инвестиций в развитие Западно-Сибирской железной дороги составил 62,5 млрд рублей. В 2023 году ОАО “Российские железные дороги” инвестировало в развитие дороги 39,8 млрд рублей», — рассказали в ЗСЖД.
Как уточнили в пресс-службе, основными направлениями инвестиционной программы стали обновление подвижного состава, повышение безопасности движения, модернизация оборудования и устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики, связи, развитие локомотивного и вагонного хозяйств, пассажирского блока.
Новыми вагонами пополнился парк подвижного состава в трех локомотивных депо в Новосибирской и Кемеровской областях. Так, в новосибирском Карасуке закупили 40 новых грузовых электровозов, которые предназначены для вождения грузовых поездов. В депо Белово и Тайга в Кузбассе приобрели 12 локомотивов постоянного тока для тяги поездов и 10 маневровых тепловозов.
«Часть запланированных по инвестиционной программе средств направлена на ремонт и модернизацию железнодорожного пути. В 2024 году во время сезонных путевых работ на Западно-Сибирской магистрали обновили более 480 км железнодорожного пути, заменили 150 стрелочных переводов», — подчеркнули в пресс-службе.
Наибольший объем работ проведен на участках между станциями Анжерская и Судженка в Кемеровской области, Панкрушиха и Световская в Алтайском крае, а также на нескольких участках в Новосибирской области.