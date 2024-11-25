Западно-Сибирская железная дорога увеличила объем вложений почти на 60%

Новыми вагонами пополнился парк подвижного состава в трех локомотивных депо в Новосибирской и Кемеровской областях. Так, в новосибирском Карасуке закупили 40 новых грузовых электровозов, которые предназначены для вождения грузовых поездов. В депо Белово и Тайга в Кузбассе приобрели 12 локомотивов постоянного тока для тяги поездов и 10 маневровых тепловозов.