Юрист рассказал, законно ли фотографировать ценники в магазине

«Покупатель вправе фотографировать ценники. Во-первых, информация о ценах является публичной офертой и общедоступной информацией. Во-вторых, согласно закону “О защите прав потребителей” продавец обязан предоставить покупателю полную информацию о товаре, включая его стоимость. Способ получения этой информации — будь то запоминание, записывание или фотографирование — законом не регламентируется», — уточнил юрист.
Он отметил, что нельзя создавать помехи другим покупателям или персоналу и напомнил, что администрация магазина имеет право сделать замечание.
Кроме того, фотографировать запрещено в служебных зонах или местах, закрытых для посетителей. С точки зрения практичности, фотографирование ценников действительно удобно, подчеркнул он. Это помогает формировать личный архив цен, отслеживать их изменения и сравнивать стоимость товаров в различных магазинах, добавил Адамс.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».