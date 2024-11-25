Юрист рассказал, законно ли фотографировать ценники в магазине

Кроме того, фотографировать запрещено в служебных зонах или местах, закрытых для посетителей. С точки зрения практичности, фотографирование ценников действительно удобно, подчеркнул он. Это помогает формировать личный архив цен, отслеживать их изменения и сравнивать стоимость товаров в различных магазинах, добавил Адамс.