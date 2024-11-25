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Юрист рассказал, законно ли фотографировать ценники в магазине

У россиян есть право снимать на фото магазинные ценники — это публичная оферта, такая информация должна быть общедоступной. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash.com

«Покупатель вправе фотографировать ценники. Во-первых, информация о ценах является публичной офертой и общедоступной информацией. Во-вторых, согласно закону “О защите прав потребителей” продавец обязан предоставить покупателю полную информацию о товаре, включая его стоимость. Способ получения этой информации — будь то запоминание, записывание или фотографирование — законом не регламентируется», — уточнил юрист.

Он отметил, что нельзя создавать помехи другим покупателям или персоналу и напомнил, что администрация магазина имеет право сделать замечание.

Кроме того, фотографировать запрещено в служебных зонах или местах, закрытых для посетителей. С точки зрения практичности, фотографирование ценников действительно удобно, подчеркнул он. Это помогает формировать личный архив цен, отслеживать их изменения и сравнивать стоимость товаров в различных магазинах, добавил Адамс.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».