Юрист назвал сроки уплаты имущественных налогов в 2024 году

Юрий Митин добавил, что уплатить налоги можно не только за себя, но и за другого человека — родственника или другого близкого: «Для этого необходимо знать реквизиты получателя платежа (ИНН, номер счета и т. д. ) и указать в платежном поручении, что платеж производится от имени другого лица. В некоторых случаях может потребоваться подтверждение полномочий, например, доверенность».