Юрист назвал сроки уплаты имущественных налогов в 2024 году

«Согласно действующему законодательству, уплата налогов на жилое имущество, землю и транспортные средства должна быть произведена не позднее 1 декабря 2024 года. Это касается как физических, так и юридических лиц», — уточнил юрист.
Он напомнил, что уведомления о начисленных налогах, как правило, поступают налогоплательщикам в течение октября и ноября, что дает время для их проверки и подготовки к уплате.
Юрий Митин отметил, что для некоторых категорий налогоплательщиков, таких как пенсионеры или инвалиды, предусмотрены налоговые льготы, которые также должны быть учтены при расчете суммы налога.
«Если налогоплательщик не успевает уплатить налоги до установленного срока, это может повлечь за собой определенные последствия. В первую очередь, на сумму неуплаченного налога начисляется пеня, которая составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки», — подчеркнул он.
При этом важно помнить, что общая сумма пени может существенно увеличить общий долг. Кроме того, рассказал эксперт, налоговые органы могут начать процедуру взыскания задолженности через суд, что может привести к блокировке банковских счетов или даже аресту имущества.
«Поэтому крайне важно соблюдать сроки уплаты налогов и предоставлять соответствующую отчетность в установленные сроки», — предупредил Юрий Митин.
Юрист напомнил, что уплатить налоги можно разными способами:
Через отделения банков или почтовые отделения. Для этого необходима квитанция на оплату с указанием суммы налога и реквизитов налогового органа.
Через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Здесь можно не только просмотреть свои налоговые обязательства, но и произвести оплату через интернет.
Через мобильные приложения банков.
Юрий Митин добавил, что уплатить налоги можно не только за себя, но и за другого человека — родственника или другого близкого: «Для этого необходимо знать реквизиты получателя платежа (ИНН, номер счета
Также эксперт напомнил, что факт оплаты налогов за другого человека лучше заранее согласовать с ним, чтобы избежать недоразумений и конфликтов.
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