Wildberries запускает сервис потребительского кредитования

«В частности, сервис позволит покупателям лучше управлять бюджетом. Продавцам же этот инструмент поможет увеличить продажи в категориях с высоким средним чеком, где покупатели не всегда могут себе позволить внести большую сумму за товар единовременно. При этом продавцы получают сразу полную стоимость товара», — отметили в объединенной компании.