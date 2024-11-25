Владелец девелопера ФСК Владимир Воронин ушел с поста президента компании

Девелоперское направление группы будет развивать Дмитрий Трубников, который назначен гендиректором «ФСК Девелопмент». Ранее он занимал пост исполнительного директора, а в новой должности будет курировать все операционное управление девелопмента в Москве и Московской области, добавили в пресс-службе.