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Владелец девелопера ФСК Владимир Воронин ушел с поста президента компании

МОСКВА, 25 ноя — РИА Недвижимость. Основной акционер девелоперской группы ФСК Владимир Воронин ушел с поста президента компании, теперь он возглавляет ее совет директоров, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе застройщика.

Источник: Аргументы и факты

«Президентом ГК ФСК назначена Ирина Воронина (сестра Владимира Воронина — ред.), которая ранее занимала в компании должность вице-президента и курировала девелоперское направление в части развития продукта, а также масштабировала дополнительные сервисы в компании», — рассказал представитель ФСК.

Девелоперское направление группы будет развивать Дмитрий Трубников, который назначен гендиректором «ФСК Девелопмент». Ранее он занимал пост исполнительного директора, а в новой должности будет курировать все операционное управление девелопмента в Москве и Московской области, добавили в пресс-службе.

ФСК работает на рынке жилой недвижимости с 2005 года, совокупный объем проектов группы, по ее собственным данным, превышает 17 миллионов квадратных метров.