В России существенно вырос спрос на зоотовары

Аналитики отмечают и сезонные тренды среди покупок товаров для животных. В холодное время года возрастает интерес к заказам одежды для питомцев. Так, зимой число покупок этих товаров на 21% выше, чем в весенние месяцы. Особой популярностью в этом году пользовались жилетки, комбинезоны и новогодние костюмы — спрос на последние увеличился на 32% по сравнению с прошлым годом.