В Монголии перестали работать карты Газпромбанка платежной системы UnionPay

При попытке снять наличные в банкомате высвечивается предупреждение о технической ошибке или сообщение о том, что карта не обслуживается банком. Некоторые банкоматы выводят уведомление о том, что банк не санкционирует операции с этой картой. Отказ в обслуживании распространяется как на корпоративные карты Газпромбанка, так и на индивидуальные с системой UnionPay.