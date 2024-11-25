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В Монголии перестали работать карты Газпромбанка платежной системы UnionPay

УЛАН-БАТОР, 25 ноября. /ТАСС/. Выпущенные Газпромбанком карты китайской платежной системы UnionPay перестали работать в Монголии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Источник: Агентство «Москва»

Банки Монголии, в том числе крупнейшие Хаан банк, Хас банк и Банк развития и торговли, перестали обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком.

При попытке снять наличные в банкомате высвечивается предупреждение о технической ошибке или сообщение о том, что карта не обслуживается банком. Некоторые банкоматы выводят уведомление о том, что банк не санкционирует операции с этой картой. Отказ в обслуживании распространяется как на корпоративные карты Газпромбанка, так и на индивидуальные с системой UnionPay.