В Госдуме объяснили, когда обращаются к «ипотеке в силу закона»

«Бывают такие ситуации, когда вы покупаете квартиру, но денег на полную оплату ее стоимости у вас нет. Тогда на помощь приходит возможность частичной оплаты. В этот период квартира пока будет находиться в залоге у продавца. Это называется обременением и записывается в Едином госреестре недвижимости как “ипотека в силу закона”», — подчеркнул парламентарий.
Он объяснил, что квартиру с обременением нельзя продать третьему лицу. Если залог указан в договоре и продавец не получит всю оговоренную сумму, он может обратиться в суд, чтобы возместить ущерб через продажу этой квартиры.
Депутат также отметил, что от обременения можно отказаться, указав в договоре купли-продажи, что залог не предусмотрен. Однако в этом случае продавец теряет гарантию получения всей суммы по договору.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».