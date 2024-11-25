В Госдуме объяснили, когда обращаются к «ипотеке в силу закона»

«Бывают такие ситуации, когда вы покупаете квартиру, но денег на полную оплату ее стоимости у вас нет. Тогда на помощь приходит возможность частичной оплаты. В этот период квартира пока будет находиться в залоге у продавца. Это называется обременением и записывается в Едином госреестре недвижимости как “ипотека в силу закона”», — подчеркнул парламентарий.