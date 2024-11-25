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В Госдуме объяснили, когда обращаются к «ипотеке в силу закона»

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал NEWS.ru, что в некоторых случаях у покупателя недостаточно средств для полной оплаты стоимости жилья. В такой ситуации стороны обращаются к «ипотеке в силу закона».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Hi-Tech Mail

«Бывают такие ситуации, когда вы покупаете квартиру, но денег на полную оплату ее стоимости у вас нет. Тогда на помощь приходит возможность частичной оплаты. В этот период квартира пока будет находиться в залоге у продавца. Это называется обременением и записывается в Едином госреестре недвижимости как “ипотека в силу закона”», — подчеркнул парламентарий.

Он объяснил, что квартиру с обременением нельзя продать третьему лицу. Если залог указан в договоре и продавец не получит всю оговоренную сумму, он может обратиться в суд, чтобы возместить ущерб через продажу этой квартиры.

Депутат также отметил, что от обременения можно отказаться, указав в договоре купли-продажи, что залог не предусмотрен. Однако в этом случае продавец теряет гарантию получения всей суммы по договору.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».