SuperJob: в РФ число вакансий на рынке труда за два года выросло в 1,7 раза

Таким образом, HoReCa — сфера с наибольшим темпом прироста спроса на персонал за год, а за два года вакансий в отрасли стало больше на 63%. По мнению аналитиков, в HoReCa лучших результатов в привлечении и удержании персонала будут добиваться компании, которые делают ставку на обучение новичков. Также в течение 2025 года в РФ будет наблюдаться стабильно большое число вакансий для курьеров, возможен прирост в 10−15% за счет развития e-commerce и дальнейшего продвижения в регионы.