SuperJob: в РФ число вакансий на рынке труда за два года выросло в 1,7 раза

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Число вакансий на рынке труда России увеличилось в 1,7 раза за последние два года, острее всего дефицит кадров ощущается в производственных и логистических компаниях, в сфере услуг и IT. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.
«Спрос на персонал растет: число вакансий увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом. А если учесть, что в 2023 году число вакансий в 1,5 раза превысило показатели 2022 года, то получается, что за два года вакансий на рынке труда России стало больше в 1,7 раза. Темп прироста количества резюме не покрывает кадровые потребности рынка. Персонала по-прежнему не хватает», — говорится в результатах исследования.
Большинство компаний (81%) в РФ испытывают кадровый голод. Острее всего дефицит ощущается в производственных и логистических компаниях, в сфере услуг и IT. 91% компаний не проводит сокращения штата, также 98% работодателей платят зарплаты вовремя. Число вакансий в сфере промышленности за год выросло на 19%, в строительстве — на 17%, в ретейле — на 10%, в транспорте — на 15%, в IT — на 9%, в туризме и общественном питании — на 20%, в службах доставки — на 12%, в медицине — на 17%.
Таким образом, HoReCa — сфера с наибольшим темпом прироста спроса на персонал за год, а за два года вакансий в отрасли стало больше на 63%. По мнению аналитиков, в HoReCa лучших результатов в привлечении и удержании персонала будут добиваться компании, которые делают ставку на обучение новичков. Также в течение 2025 года в РФ будет наблюдаться стабильно большое число вакансий для курьеров, возможен прирост в 10−15% за счет развития e-commerce и дальнейшего продвижения в регионы.
Лидер по общему количеству вакансий — промышленность. Учитывая, что в 2023 году прирост вакансий составил более 120%, получается, что за два года число вакансий в промышленности увеличилось в 2,5 раза. Заработные платы инженерно-технических работников (ИТР) в Москве выросли за год на 12,2%, квалифицированных рабочих — на 12,3%. По некоторым рабочим профессиям рост зарплат составил более 17% за год.
«По нашим прогнозам, дефицит кадров в промышленности в следующем году усилится, рост заработных плат в номинальном выражении будет выше инфляции. Предприятия будут прилагать максимальные усилия для привлечения и удержания квалифицированных рабочих и инженеров. В новом году производственники будут еще больше внимания уделять молодежи: профориентации школьников, сотрудничеству с колледжами и вузами, адаптации молодых специалистов», — считают авторы исследования.
Строительство, транспорт и банки
В строительстве за два года объем предложений о работе вырос в 1,5 раза. Темп прироста зарплатных предложений работодателей для ИТР в строительстве — наиболее высокий (+12,5% за год). Зарплаты квалифицированных рабочих выросли на 10,5%, а по отдельным позициям — на 25%.
Вакансий в ретейле за два года стало больше на 36%, а в транспортно-логистической отрасли — на 55%. Зарплатные предложения для сотрудников в транспорте за год выросли на 12%, таким образом, зарплаты водителей большегрузных авто от 250 тыс. рублей уже стали нормой.
Кроме того, спрос на персонал в банковской отрасли за год вырос на 12%, такой же прирост вакансий зафиксирован в сфере сервисного обслуживания. Автомобильные сервисные центры давно испытывают дефицит кадров, связанный с низким желанием выпускников профильных колледжей работать по специальности и невысоким уровнем их подготовки. Автосервисам приходится конкурировать за персонал с сервисами доставки и логистической сферой, отмечается в исследовании.