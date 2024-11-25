Суд передал государству имущество 40 юрлиц по делу совладельца «Югры» Хотина

«Суд удовлетворил иск об обращении имущества в доход государства начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов Васильева А. А. к Хотину и представителям более 40 юрлиц, связанных с ним», — сказали в суде. Там добавили, что в рамках иска в доход РФ была передана собственность АО «Московская мебельная фабрика “Мосмебель”, ЗАО “Капитолий”, ООО “Опытный механический завод”, УПК “Мосавтотранс” и других юрлиц. Часть из них сейчас находятся в стадии банкротства.