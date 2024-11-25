Суд передал государству имущество 40 юрлиц по делу совладельца «Югры» Хотина

«Суд удовлетворил иск об обращении имущества в доход государства начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов Васильева А. А. к Хотину и представителям более 40 юрлиц, связанных с ним», — сказали в суде. Там добавили, что в рамках иска в доход РФ была передана собственность АО «Московская мебельная фабрика “Мосмебель”, ЗАО “Капитолий”, ООО “Опытный механический завод”, УПК “Мосавтотранс” и других юрлиц. Часть из них сейчас находятся в стадии банкротства.
Как пишет газета РБК со ссылкой на свои источники, среди активов, которые планируется передать государству, есть офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице, Loft Ville на Павелецкой набережной, Cherry Tower на Профсоюзной улице и «Фаворит» в Электролитном проезде, а также торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион» в Багратионовском проезде.
Ранее сообщалось, что в рамках аналогичного иска Мещанский суд Москвы решил обратить в доход государства отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон» и апартаменты в здании на Манежной площади, расположенные на улице Охотный Ряд в центре Москвы. Прежде эти активы принадлежали Хотину.