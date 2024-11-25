Перечислены категории россиян, кому положена скидка в 50% при покупке полиса ОСАГО

Собеседник добавил, что в страховом полисе необходимо указать ограниченное количество водителей — не более двух, причем один из них должен быть либо инвалидом, либо законным представителем ребенка-инвалида. Юрист подчеркнул, что существенным ограничением является то, что льгота предоставляется только на один автомобиль, даже если у инвалида в собственности несколько транспортных средств.