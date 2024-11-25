Перечислены категории россиян, кому положена скидка в 50% при покупке полиса ОСАГО

«Основной категорией граждан, имеющих право на льготы, являются инвалиды и законные представители детей-инвалидов. Для них предусмотрена компенсация в размере 50% от стоимости полиса ОСАГО. Нужно документально подтвердить, что автомобиль нужен инвалиду по медицинским показаниям. Это должно быть отражено в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА)», — объяснил Русяев.
Собеседник добавил, что в страховом полисе необходимо указать ограниченное количество водителей — не более двух, причем один из них должен быть либо инвалидом, либо законным представителем ребенка-инвалида. Юрист подчеркнул, что существенным ограничением является то, что льгота предоставляется только на один автомобиль, даже если у инвалида в собственности несколько транспортных средств.
Эксперт отметил, что для других категорий граждан прямых льгот при оплате ОСАГО не предусмотрено, будь то пенсионеры, многодетные семьи, ветераны боевых действий или малоимущие граждане. Он напомнил, что существует система скидок, которая доступна всем водителям — это коэффициент бонус-малус (КБМ).
«Данная система поощряет аккуратное вождение и отсутствие ДТП по вине водителя. При безаварийной езде в течение длительного времени можно получить существенную скидку на ОСАГО. Максимальный размер такой скидки может достигать 54% после 10 лет безаварийного вождения. Это относится ко всем категориям граждан, включая льготников», — добавил юрист.
Он подчеркнул, что страховые компании не вправе самостоятельно внедрять дополнительные скидки или льготы, так как ОСАГО относится к обязательным видам страхования, и все тарифы регулируются Центральным банком РФ. Однако региональные власти могут предоставлять дополнительную поддержку из местных бюджетов. В настоящее время такая практика осуществляется только в Москве, резюмировал Русяев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».