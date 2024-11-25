Среди россиян вырос спрос на новогодние букеты

«Горшечные растения становятся все более популярным подарком благодаря своей доступности (их можно найти почти в любом супермаркете у дома) и долговечности. Среди цветущих видов особенно востребованы розы в горшках, чаще всего (в 70% случаев) их дарят родственникам и друзьям, символизируя пожелание радости, уюта и домашнего тепла. Кроме того, в горшках дарят орхидеи и хризантемы, а еще миниатюрные деревья и декоративные растения — чаще именно их выбирают для подарка коллегам, чтобы создать уют в офисной обстановке. Горшечные растения символизируют заботу и стремление продлить память о подарке. В отличие от срезанных цветов, они долго радуют владельцев и становятся частью их пространства. Это делает их не только эстетически привлекательными, но и наполненными глубоким смыслом, подходящим как для личных, так и для деловых подарков», — отметила эксперт.