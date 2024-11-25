Среди россиян вырос спрос на новогодние букеты

В компании провели анализ предпочтений россиян в 2023—2024 годах, основанный на продажах более 20 миллионов срезанных и горшечных цветов по всей стране. Динамика спроса показала, что классические букеты остаются более востребованными, но вместе с ними набирают популярность сезонные и нестандартные композиции. Кроме того, в последние 5 лет появился явный тренд — дарить новогодние букеты.
«Самый популярный цветок в России это роза. Ее выбирают в 60% случаев, когда хотят поздравить с днем рождения, свадьбой или порадовать девушку на свидании. Розы занимают центральное место в цветочной символике, их универсальность объясняется богатой палитрой оттенков, каждый из которых несет свое значение. Красные розы остаются символом страсти и любви, розовые выражают нежность, а белые подчеркивают чистоту и искренность намерений. Они востребованы как для личных, так и для официальных мероприятий, занимая лидирующие позиции в продажах», — отметила эксперт.
Тюльпаны и пионы — сезонные фавориты. Тюльпаны традиционно преобладают в начале весны, особенно в Международный женский день, отражая легкость и радость обновления. В 90% случаев россияне подарят на 8 Марта именно тюльпаны. Их популярность объясняется доступностью и разнообразием, кроме того они прочно ассоциируются с началом весны и пробуждением природы. Пионы, напротив, символизируют утонченность и часто выбираются для особых случаев, когда требуется подчеркнуть эксклюзивность подарка. Они вторые по популярности после роз (21%) в качестве подарка на свадьбу или день рождения, кроме того пионы все чаще дарят коллегам на работе (выбор 15% случаев).
«Хризантемы — цветы на удачу, герберы — лучший выбор для друзей. В последние годы покупатели уделяют все больше внимания смысловой нагрузке букета. Так, хризантемы, связанные с пожеланиями удачи и долголетия, стали выбором для поздравлений коллег и партнеров. Герберы, символизирующие дружелюбие и оптимизм, часто добавляют в букеты для друзей и коллег. Также они очень популярны среди школьников для поздравления учителей с 1 сентября», — сказала она.
Ромашки — символ чистоты для первого свидания. Их покупают в 15% случаев для первого свидания. Этот цветок символизирует чистоту, невинность и искренность и ассоциируется с простотой и естественностью, а его белые лепестки олицетворяют искренние чувства и добрые намерения. В культуре многих стран ромашка также считается символом любви, счастья и верности, что делает ее популярным выбором для выражения теплых и непринужденных эмоций.
«Горшечные растения становятся все более популярным подарком благодаря своей доступности (их можно найти почти в любом супермаркете у дома) и долговечности. Среди цветущих видов особенно востребованы розы в горшках, чаще всего (в 70% случаев) их дарят родственникам и друзьям, символизируя пожелание радости, уюта и домашнего тепла. Кроме того, в горшках дарят орхидеи и хризантемы, а еще миниатюрные деревья и декоративные растения — чаще именно их выбирают для подарка коллегам, чтобы создать уют в офисной обстановке. Горшечные растения символизируют заботу и стремление продлить память о подарке. В отличие от срезанных цветов, они долго радуют владельцев и становятся частью их пространства. Это делает их не только эстетически привлекательными, но и наполненными глубоким смыслом, подходящим как для личных, так и для деловых подарков», — отметила эксперт.
Цветы на Новый год — новая традиция. Цветы становятся все более популярным дополнением к новогодним подаркам. Основу зимних композиций часто составляют белые и красные розы, которые символизируют чистоту, гармонию и торжественность момента. Их дополняют сезонными декоративными элементами: еловыми ветками, шишками, гипсофилой и хлопком, чтобы придать букетам зимний колорит. На Новый год также дарят амариллисы — цветы, ассоциирующиеся с роскошью и успехом. А еще популярны орхидеи и антуриумы — они занимают особое место среди подарков для близких или важных деловых партнеров, благодаря их экзотичности и способности долго сохранять свежесть. Горшечные растения, такие как пуансеттия (также известная как «рождественская звезда»), стали настоящим символом зимних праздников. Этот цветок с ярко-красными листьями идеально подходит для украшения интерьера и создания праздничного настроения.
«Цветы — это не просто подарок, а способ выразить эмоции, подчеркнуть значимость момента и передать скрытые послания. Сегодня россияне все больше ценят не только эстетическую красоту букета, но и его символику. Мы наблюдаем рост интереса к цветам, которые имеют особое значение, а также к горшечным растениям, которые становятся не только украшением, но и долгосрочным напоминанием о том, кто их подарил», — резюмировала специалист.