Сборный вопрос. Законопроект об отчислениях за интернет-рекламу попросили уточнить

В администрации президента (АП) попросили Минцифры и ФАС уточнить критерии сбора в размере 3% от доходов с интернет-рекламы и алгоритм их учета. Участникам рынка сейчас тоже неясны ключевые положения инициативы, которые в том числе расходятся с Налоговым кодексом. В качестве смягчающей меры они предлагают снизить ставку сбора до 1%, а юристы — ориентироваться при расчетах только на данные о сделках в Едином реестре интернет-рекламы.