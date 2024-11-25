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Рынок акций РФ в начале торгов растет

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций демонстрирует рост в начале торгов на Московской бирже. Курс юаня укрепляется к рублю, свидетельствуют данные торгов.

Источник: Reuters

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,16%, до 2 585,25 пункта, индекс РТС — также на 0,16%, до 793,96 пункта. При этом курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 5,05 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 14,127 ₽

К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке в 2 588,44 пункта (+0,29%), индекс РТС — на уровне 794,94 пункта (+0,29%). В то же время курс юаня достиг 14,152 ₽ (+7,5 коп.).

Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.