Рынок акций РФ в начале торгов растет

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,16%, до 2 585,25 пункта, индекс РТС — также на 0,16%, до 793,96 пункта. При этом курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 5,05 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 14,127 ₽