Рынок акций РФ в начале торгов растет

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,16%, до 2 585,25 пункта, индекс РТС — также на 0,16%, до 793,96 пункта. При этом курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 5,05 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 14,127 ₽
К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке в 2 588,44 пункта (+0,29%), индекс РТС — на уровне 794,94 пункта (+0,29%). В то же время курс юаня достиг 14,152 ₽ (+7,5 коп.).
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.