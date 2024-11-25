Россияне стали проводить в очередях в два раза меньше времени

«Цифровизация постепенно проникает во все сферы жизни людей. Применение технологий в том числе в торговых точках и переход к онлайн-шопингу позволяет россиянам экономить время и избегать очередей. Как мы видим, это существенно меняет потребительские привычки и делает процесс покупок быстрее и удобнее. По результатам недавнего опроса ВЦИОМ, опыт совершения покупок в интернете за последний год имеют семь из десяти россиян (71%). Зумеры в этом плане полностью оправдывают свое название — как раз в молодежной группе 18−23 лет сосредоточены наиболее активные онлайн-потребители. Каждый пятый из их числа заказывает в интернете несколько раз в неделю и чаще (19%), а общая доля регулярных онлайн-покупателей в этой группе достигает рекордных 81%, что в 1,5 раза больше, чем в целом по выборке».