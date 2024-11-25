Россиянам объяснили, как не разориться на новогодних подарках

По словам эксперта, ограничить количество получателей нужно до разумного круга. Затем следует определить, какую сумму планируется потратить на подарки.
«На эту сумму вам нужно купить, допустим, десять подарков. И вы приблизительно понимаете, сколько должен стоить каждый. Либо у вас из этой суммы чуть не половина уйдет на подарок наиболее значимый, а все — остальное на девять других», — пояснил он.
Михаил Беляев также призвал учесть, что строго следовать бюджету вряд ли получится, но ценовой диапазон поможет не потратить сильно больше запланированного. Кроме того, предупредил он, сберечь деньги в период распродаж не всегда возможно.
«Часто за месяц-другой до начала скидок цены на товары повышают в полтора раза, а потом их сбрасывают. Таким образом, вы фактически покупаете товар по той цене, по которой его можно было купить ранее, может быть чуть ниже. Хотя некоторые магазины действительно могут давать настоящие скидки», — сказал Михаил Беляев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».