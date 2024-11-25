Россиянам объяснили, как не разориться на новогодних подарках

«Часто за месяц-другой до начала скидок цены на товары повышают в полтора раза, а потом их сбрасывают. Таким образом, вы фактически покупаете товар по той цене, по которой его можно было купить ранее, может быть чуть ниже. Хотя некоторые магазины действительно могут давать настоящие скидки», — сказал Михаил Беляев.