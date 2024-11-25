В Госдуме рассказали о работе над новым видом ипотечной программы

«Если программа будет успешно реализована, это может создать предпосылки для роста мебельной промышленности и увеличения рабочих мест в этой отрасли. Если программа будет реализована качественно и заемщики получат возможность выбирать мебель и элементы отделки по своему вкусу, это может повысить привлекательность меблированных квартир. Возможность включения мебели в ипотеку делает эти предложения более доступными для многих россиян, что потенциально может сделать их популярными», — подытожил Чаплин.