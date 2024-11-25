В Госдуме рассказали о работе над новым видом ипотечной программы

«Минстрой России разработал законопроект, согласно которому встроенную мебель можно будет включить в договор долевого участия, а расходы на ее приобретение — в сумму ипотечного кредита. Уже сейчас некоторые застройщики предлагают варианты с отделкой, кухней и мебелью для апартаментов», — уточнил Никита Чаплин.
Депутат отметил, что сделки по переуступке и короткий срок эксплуатации мебели могут представлять определенные трудности как для заемщиков, так и для банков. Он подчеркнул, что мебель, быстро теряющая свой внешний вид и функциональность, способна снижать ликвидность квартиры, если заемщик не сможет выполнить свои обязательства. Депутат считает важным проработать такие аспекты, установив четкие критерии для оценки качества и долговечности встроенной мебели.
Кроме того, парламентарий указал на необходимость разработки стандартизированных процедур для включения встроенной мебели в ипотечные кредиты, а также определения механизма страхования рисков. Он подчеркнул, что такая мера могла бы стимулировать развитие российского мебельного рынка. По его мнению, возросший спрос на качественную мебель повысит уровень конкуренции среди отечественных производителей, способствуя их росту и развитию.
«Если программа будет успешно реализована, это может создать предпосылки для роста мебельной промышленности и увеличения рабочих мест в этой отрасли. Если программа будет реализована качественно и заемщики получат возможность выбирать мебель и элементы отделки по своему вкусу, это может повысить привлекательность меблированных квартир. Возможность включения мебели в ипотеку делает эти предложения более доступными для многих россиян, что потенциально может сделать их популярными», — подытожил Чаплин.
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