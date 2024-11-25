Прибыли японских корпораций сократились впервые за четыре года

Прибыли промышленных корпораций Японии по состоянию на сентябрь упали на 9,1%. При этом почти на треть они сократились у производителей транспортных средств в связи с глобальным уменьшением продаж автомобилей, а также обострением конкуренции на рынке Китая. Замедление темпов экономического роста и спроса в КНР заметно ударило по прибылям японских металлургических корпораций, а также компаний, занятых в производстве полупроводников.