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Прибыли японских корпораций сократились впервые за четыре года

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Прибыли корпораций из премиальной секции Токийской фондовой биржи по состоянию на сентябрь 2024 года сократились на 5,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года, их падение произошло впервые за последние четыре года. Особенно заметно ухудшение показателей компаний производственного сектора, сообщает газета Yomiuri.

Источник: Image by Freepik

Прибыли промышленных корпораций Японии по состоянию на сентябрь упали на 9,1%. При этом почти на треть они сократились у производителей транспортных средств в связи с глобальным уменьшением продаж автомобилей, а также обострением конкуренции на рынке Китая. Замедление темпов экономического роста и спроса в КНР заметно ударило по прибылям японских металлургических корпораций, а также компаний, занятых в производстве полупроводников.

Общий объем прибылей корпораций из премиальной секции Токийской фондовой биржи по состоянию на сентябрь 2024 года составил почти 20,6 трлн иен ($134 млрд по текущему курсу).