Посол РФ не исключает снижение торгового оборота с Турцией из-за санкций

Коснувшись темы туризма, Ерхов отметил, что «по итогам девяти месяцев этого года Турцию посетили 5,5 млн россиян». «Это означает, что к концу года мы, вероятно, превысим прошлогоднюю цифру в 6,3 млн. Как всегда, Россия с большим отрывом занимает первое место по количеству приезжающих сюда туристов. Я вижу, что СМИ Турции и России продолжают обсуждать возможные изменения в системе “все включено”. Очевидно, что эта система далека от совершенства, но каковы будут последствия отказа от этого? В настоящее время туристы в основном питаются в гостиницах, механизмы налажены и в целом успешно функционируют», — заявил дипломат.