Посол РФ не исключает снижение торгового оборота с Турцией из-за санкций

«Мы видим усиление давления со стороны Запада в этой сфере, но торговля продолжается. Американские санкции усложняют нашу двустороннюю торговлю всеми возможными способами. Банковские переводы по-прежнему в значительной степени заблокированы. Представители министерств финансов США и Евросоюза продолжают устраивать кошмар и так терпящему убытки турецкому деловому миру. Я думаю, что к концу года российско-турецкий товарооборот снизится», — сказал посол.
Коснувшись темы туризма, Ерхов отметил, что «по итогам девяти месяцев этого года Турцию посетили 5,5 млн россиян». «Это означает, что к концу года мы, вероятно, превысим прошлогоднюю цифру в 6,3 млн. Как всегда, Россия с большим отрывом занимает первое место по количеству приезжающих сюда туристов. Я вижу, что СМИ Турции и России продолжают обсуждать возможные изменения в системе “все включено”. Очевидно, что эта система далека от совершенства, но каковы будут последствия отказа от этого? В настоящее время туристы в основном питаются в гостиницах, механизмы налажены и в целом успешно функционируют», — заявил дипломат.
Ерхов отметил, что переход на иные системы обслуживания потребует существенных изменений и затрат. «Потребуются как более сложная логистика, высококвалифицированный персонал, особенно официанты, и гораздо более сложные бухгалтерские процедуры. Туристам же потребуются “живые деньги” на еду и существенное снижение стоимости проживания в отелях, так как им, вероятно, придется больше платить. Так не начнут ли они уходить куда-нибудь еще?» — отметил посол.