Пенсии работающим пенсионерам предложили увеличить в два раза

«Первый вопрос, который здесь стоит задать, а почему люди остались дальше работать, а не ушли на заслуженный отдых? По результатам опроса, 74% респондентов продолжают трудиться по причине недостаточного размера пенсии, еще 23% стремятся материально помогать близким, остальные таким образом хотят оставаться в обществе. Согласно другому исследованию, более 60% работающих пенсионеров заявляют, что их пенсия не покрывает даже базовые потребности», — сказал он.
Парламентарий назвал работающих пенсионеров очень ценным ресурсом для экономики — они обладают огромным опытом и знаниями.
По мнению Никитина, выплаты для работающих пенсионеров должны быть, как у неработающих — от 35 тысяч рублей и не менее 40% от текущей средней заработной платы по России.
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