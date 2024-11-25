Пенсии работающим пенсионерам предложили увеличить в два раза

«Первый вопрос, который здесь стоит задать, а почему люди остались дальше работать, а не ушли на заслуженный отдых? По результатам опроса, 74% респондентов продолжают трудиться по причине недостаточного размера пенсии, еще 23% стремятся материально помогать близким, остальные таким образом хотят оставаться в обществе. Согласно другому исследованию, более 60% работающих пенсионеров заявляют, что их пенсия не покрывает даже базовые потребности», — сказал он.