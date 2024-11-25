Патрушев: Россия является ведущим экспортером многих продовольственных товаров

«В стране ежегодно производятся необходимые объемы сырья для внутренних потребностей, что способствует и динамичному развитию экспорта. Сегодня наша страна — ведущий поставщик на внешние рынки многих продовольственных товаров», — сказал он.
Сегодняшние результаты российской агропромышленной отрасли во многом стали возможны благодаря формированию благоприятных условий для аграриев и их партнеров в смежных отраслях, отметил Патрушев.
Вице-премьер подчеркнул, что Россия не только полностью снабжает собственное население необходимыми видами пищевых продуктов, но и сохраняет статус надежного поставщика на мировых рынках и является активным участником международных гуманитарных программ, обеспечивая вклад в достижение глобальной продовольственной безопасности. По его словам, в 2024 году продолжается рост поставок продукции АПК в Индию, а также в Бангладеш, ОАЭ, Вьетнам, Индонезию, Марокко и Нигерию.
В октябре 2024 года Патрушев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что Россия планирует в текущем году поставить на зарубежные рынки свыше 108 млн тонн сельскохозяйственной продукции.
В 2023 году объем поставок российской продукции АПК на зарубежные рынки составил $43,5 млрд. Всего на экспорт было направлено более 100 млн тонн продовольствия.