Патрушев: Россия является ведущим экспортером многих продовольственных товаров

Вице-премьер подчеркнул, что Россия не только полностью снабжает собственное население необходимыми видами пищевых продуктов, но и сохраняет статус надежного поставщика на мировых рынках и является активным участником международных гуманитарных программ, обеспечивая вклад в достижение глобальной продовольственной безопасности. По его словам, в 2024 году продолжается рост поставок продукции АПК в Индию, а также в Бангладеш, ОАЭ, Вьетнам, Индонезию, Марокко и Нигерию.