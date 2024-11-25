Патрушев рассказал, что поможет снизить цены на рыбу в России

В конце октября сообщалось, что поставщики рыбной продукции уведомили торговые сети о повышении цен на рыбу и морепродукты на 15−20%. По данным РБК, подорожает сельдь, скумбрия и красная рыба, а также дальневосточная горбуша и аквакультурная форель.