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Патрушев рассказал, что поможет снизить цены на рыбу в России

Сокращение числа торговых посредников может повлиять на снижение цен на рыбную продукцию в России. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в интервью изданию «Эксперт».

Источник: РИА "Новости"

«В перспективе на ценовую ситуацию могут повлиять сокращение числа торговых посредников и налаживание прямых поставок от рыбопромышленных компаний», — сказал он, отвечая на вопрос о доступности рыбы в магазинах.

Патрушев рассказал, что сейчас Федеральная антимонопольная служба РФ анализирует цены на рыбу, в частности, изучает всю товаропроводящую цепочку от рыбака дo прилавка.

Вице-премьер подчеркнул, что цены, по которым продают улов рыбаки, значительно ниже розничных.

В конце октября сообщалось, что поставщики рыбной продукции уведомили торговые сети о повышении цен на рыбу и морепродукты на 15−20%. По данным РБК, подорожает сельдь, скумбрия и красная рыба, а также дальневосточная горбуша и аквакультурная форель.