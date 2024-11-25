Отбор газа из ПХГ в Европе в ноябре является рекордным на фоне похолодания

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Европейские страны продолжают активно расходовать запасы своих подземных хранилищ (ПХГ), достигнув рекордных темпов отбора в ноябре, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). С начала отопительного сезона отбор из ПХГ в 1,4 раза выше, чем в 2023 году. Газ на бирже в Европе торгуется около $500 за 1 тыс. куб. м, а доля ветрогенерации достигла суточного исторического максимума в 39,8%. «Газпром» же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42 млн куб. м на 25 ноября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена«, — сообщил журналистам представитель “Газпрома”. Накануне объем прокачки также составил 42 млн куб. м. Объем поставок сохраняется в прежнем объеме, несмотря на заявления о прекращении потоков российского газа австрийской OMV.
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 23 ноября, согласно данным GIE, составил 471 млн куб. м. В то же время закачка оказалась равна 36 млн куб. м. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 87,89% (на 2,2 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 97,6 млрд куб. м газа. Суммарный отбор газа из хранилищ с начала месяца является максимальным для ноября, а закачка — на минимуме с 2012 года.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 9 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 26-й день с момента достижения максимума их заполнения на 56% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,34% запасов.
Погода на текущей неделе в Центральной и Западной Европе ожидается теплее, чем в предыдущую семидневку, а заморозки ожидаются лишь к выходным. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 17,9%, с начала ноября в среднем составляет 18%. Средняя цена закупки газа в октябре в Европе составила $456 за 1 тыс. куб. м, а в ноябре пока — около $484.
Суммарные поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в ноябре пока являются минимальным для этого месяца с 2021 года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 37% от максимума.