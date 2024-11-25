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Ослабление рубля назвали причиной снижения эффективности высокой ключевой ставки

Ослабление рубля, которое может казаться привлекательным для бюджета страны и балансов компаний-экспортеров приводит к разгону инфляции, с которой Центробанк борется, повышая ключевую ставку, считает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер, прокомментировавший ситуацию на рынке.

Источник: Reuters

«То есть усилия по сдерживанию роста цен теряют свой эффект на фоне подорожания импорта и роста инфляционных ожиданий из-за страха перед очередным повышением цен на товары и услуги», — отметил он.

На падающую эффективность жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) специалист указал в связи с фиксировавшимся на прошлой неделе резким падением курса нацвалюты — долларовый индекс Мосбиржи и сам рубль на фоне геополитической эскалации и новых санкций, введенных США против российский банков, достигли в пятницу, 22 ноября, минимумов с марта 2022 года.

Глава Банка России, выступая несколько дней назад в Госдуме, заявила, что если бы не жесткая ДКП, то уровень роста цен в стране мог бы достигнуть сейчас не нынешних 8−9 процентов, а 20−30 процентов. Решительность действий регулятора она связала с опасностью «хронического недуга» инфляции.