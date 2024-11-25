Ослабление рубля назвали причиной снижения эффективности высокой ключевой ставки

Глава Банка России, выступая несколько дней назад в Госдуме, заявила, что если бы не жесткая ДКП, то уровень роста цен в стране мог бы достигнуть сейчас не нынешних 8−9 процентов, а 20−30 процентов. Решительность действий регулятора она связала с опасностью «хронического недуга» инфляции.