Nikkei: новые санкции США против КНР больно ударят по промышленности Японии

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Ожидаемое ужесточение экономического нажима США на Китай при администрации избранного президента Дональда Трампа серьезно ударит по интересам электротехнических компаний Японии, в первую очередь производителей оборудования для выпуска полупроводников. С таким предупреждением выступила ведущая японская деловая газета Nikkei, опросившая менеджеров основных компаний отрасли.
Руководство одной из крупнейших в мире корпораций по производству оборудования для выпуска полупроводников Kokusai Electric, в частности, ожидает, что к марту 2026 года на Китай будет приходится лишь 30% ее экспорта, хотя сейчас доля КНР достигает 50%. Схожие прогнозы делает и одна из ведущих компаний отрасли Tokyo Electron.
Уходящая администрация президента США Джо Байдена также оказывала сильный нажим на корпорации Японии и Нидерландов, которые занимают лидирующие позиции в мировом производстве оборудования для полупроводниковой промышленности. Однако до сих пор речь шла об отказе от поставок в КНР только новейших установок. Теперь под ограничения может попасть и оборудование предыдущего поколения, считает «Никкэй».
С учетом такой угрозы, по этим данным, Китай стал резко наращивать закупки установок, которые потенциально попадают под запрет. В 2023 году доля КНР в мировом импорте оборудования для производства полупроводников подскочила с 20% до 40%. Во втором квартале 2024 года на Китай приходилось 46% мировых поставок таких установок. Одновременно Пекин, отмечает Nikkei, энергично прилагает усилия к быстрому развитию собственной полупроводниковой промышленности.