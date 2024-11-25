Nikkei: новые санкции США против КНР больно ударят по промышленности Японии

Уходящая администрация президента США Джо Байдена также оказывала сильный нажим на корпорации Японии и Нидерландов, которые занимают лидирующие позиции в мировом производстве оборудования для полупроводниковой промышленности. Однако до сих пор речь шла об отказе от поставок в КНР только новейших установок. Теперь под ограничения может попасть и оборудование предыдущего поколения, считает «Никкэй».