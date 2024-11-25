Нефть и газ. Что сулит новая неделя

Давление на котировки оказывает сильный доллар, а также сообщения о возможном урегулировании ближневосточного конфликта.
Также СМИ связывают текущую коррекцию с планами кандидата на пост министра финансов США Скотта Бессента существенно увеличить добычу в США. Однако добыча нефти в стране мало зависит от политических заявлений — экономических причин для существенного расширения производства нет.
События предстоящей недели:
26/11, вторник — экспирация ближнего фьючерса на природный газ, публикация протоколов FOMC, недельные запасы нефти от API.
27/11, среда — недельное изменение запасов нефти от EIA.
28/11—29/11 ноября — День благодарения в США.
29/11, пятница — экспирация ближнего фьючерса на ICE Europe. На Мосбирже ему соответствует контракт BR-12.24.
30/11, суббота — индекс деловой активности в производственном секторе Китая за ноябрь.
1/12, воскресенье — встреча ОПЕК+.
Новостной фон.
∙ Израиль и «Хезболла», по словам спецпредставителя Израиля в Вашингтоне, близки к соглашению о прекращении огня. При этом активные военные действия продолжаются с обеих сторон.
∙ Китай выдал независимым НПЗ дополнительную квоту на импорт нефти в размере 116,8 тыс. баррелей в сутки. Речь идет о грузах с поставкой в конце 2024 — начале 2025 гг. В ноябре импорт нефти в Китай, по всей вероятности, восстановится, а квоты к началу 2025 г. поддержат данное увеличение импорта. Местная консалтинговая компания Oilchem сообщила Reuters о том, что за последние три недели производство на независимых НПЗ выросло. Причины — завершение периода техобслуживания, рост рентабельности.
∙ Citigroup и JPMorgan считают, что ОПЕК+ в очередной раз отложит запланированное увеличение добычи. Америку им, правда, открыть не удалось — об этом еще неделю назад, со ссылкой на свои источники, сообщало издание Reuters.
∙ Аналитики JP Morgan считают, что средняя цена Brent в 2025 г. составит $73 за баррель, а к концу 2025 г. и вовсе опустится ниже $70. Отмечается, что повестка Трампа предполагает увеличение добычи в США и усиление давление на «Иран, Венесуэлу и, возможно, Россию с целью ограничения экспорта их нефти». Прогноз JP Morgan находится в рамках мейнстрима и повторяет прогнозы Citi и других инвестдомов. В меньшинстве те, кто считает, что Brent останется в текущем диапазоне $70−80. Например, Goldman Sachs и нефтетрейдер Vitol.
∙ Чехия планирует прекратить импорт российской нефти в июле 2025 г.
∙ Новые санкции США против Газпромбанка могут помешать оплате российского газа европейскими потребителями, повысить волатильность российского валютного рынка, а также сблизить Россию и Китай еще сильнее.
∙ Россия готовится снять запрет на экспорт бензина. В этом году страна экспортировала лишь 13% от общего объема производства. Ключевые потребители российского бензина на мировом рынке — страны Африки, в том числе Нигерия, Ливия, Тунис и ОАЭ.
∙ Минфин США расследует связь JP Morgan с хедж-фондом, связанным с поставками иранской нефти.
∙ Gunvor временно приостановил работу Роттердамского НПЗ. Причина — экономика завода трещит по швам из-за новых НПЗ Ближнего Востока и Африки. Например, нигерийский Dangote.
Фьючерсы на природный газ, после резкой коррекции пятницы, сегодня подскочили вновь в сопротивлению на уровне $3,392 за баррель. Завтра предстоит экспирация текущего фьючерсного контракта. Следующий торгуется в районе $3,490 за MMBtu.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».