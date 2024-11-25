Нефть и газ. Что сулит новая неделя

∙ Аналитики JP Morgan считают, что средняя цена Brent в 2025 г. составит $73 за баррель, а к концу 2025 г. и вовсе опустится ниже $70. Отмечается, что повестка Трампа предполагает увеличение добычи в США и усиление давление на «Иран, Венесуэлу и, возможно, Россию с целью ограничения экспорта их нефти». Прогноз JP Morgan находится в рамках мейнстрима и повторяет прогнозы Citi и других инвестдомов. В меньшинстве те, кто считает, что Brent останется в текущем диапазоне $70−80. Например, Goldman Sachs и нефтетрейдер Vitol.