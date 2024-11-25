Мошенники придумали, как еще «разыграть» россиян на распродажах

«Онлайн-мошенники активно используют дни традиционных ноябрьских распродаж, чтобы выманивать конфиденциальные данные и деньги пользователей … В одной из схем пользователей заманивают на поддельные сайты популярных маркетплейсов возможностью выиграть подарочные сертификаты, технику, путевки и другие ценные призы. На фальшивых страницах используются соответствующие логотипы, корпоративные цвета и дизайн», — рассказали в компании.
Как отметили представители «Лаборатории Касперского», для участия в розыгрыше необходимо ввести свое имя. Затем потенциальных жертв просят выбрать на картинке одну из множества подарочных коробочек, в которой предполагается подарок. Участникам предоставляется три попытки.
Приз якобы находится лишь в одной из коробочек, но это всего лишь уловка. В итоге пользователь всегда «угадывает», поскольку цель мошенников — подвести свою жертву к этапу, где она должна будет перевести деньги.
Эксперты отметили, что в выявленных схемах фигурировали «выигрыши» свыше 250 тысяч рублей. Для получения приза требуется ввести данные банковской карты и заплатить обязательную «комиссию».
Чтобы сделать эту историю более правдоподобной, мошенники ссылаются на законодательство и размещают на сайте поддельные отзывы якобы от других победителей. Они рассчитывают на то, что размер поддельной комиссии покажется незначительным в сравнении с суммой предполагаемого выигрыша.
Еще одной выявленной схемой стал фишинг. Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили фишинговые сайты, которые маскируются под страницы для входа в личный кабинет продавца на известных маркетплейсах. На этих поддельных страницах пользователей просят ввести свои логин и пароль, которые затем попадают к злоумышленникам.
«Вероятно, в дальнейшем эти аккаунты мошенники могут использовать для реализации своих схем, которые будут нацелены уже на покупателей, или для шантажа владельца личного кабинета. Украденные учетные данные злоумышленники также могут продавать на теневом рынке или использовать в нечестной конкуренции», — уточнили в компании.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Т Новая схема мошенничества на распродажах в интернете: описание механизма обмана, последствия, мнения экспертов.
Д Рассказываем о новых схемах мошенничества, связанных с распродажами, по какой схеме действуют аферисты, чем заманивают покупателей, как вынуждают их перевести деньги, как используют полученные при мошенничестве личные данные и что об этом говорят эксперты по кибербезопасности.