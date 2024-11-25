Мошенники придумали, как еще «разыграть» россиян на распродажах

«Вероятно, в дальнейшем эти аккаунты мошенники могут использовать для реализации своих схем, которые будут нацелены уже на покупателей, или для шантажа владельца личного кабинета. Украденные учетные данные злоумышленники также могут продавать на теневом рынке или использовать в нечестной конкуренции», — уточнили в компании.