Мировым ценам на нефть спрогнозировали спад

Подобная пропорция будет обусловлена в том числе растущим предложением со стороны крупнейших игроков. Так, прирост поставок в США эксперты оценили в 640 тысяч баррелей в сутки, в Канаде — в 220 тысяч, в Бразилии — в 130 тысяч, а в Гайане в 80 тысяч.