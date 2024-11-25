Миллер обсудил в Петербурге с главой Минэнерго Молдавии возобновление поставок газа

В октябре 2021 года «Газпром» и «Молдовагаз» заключили пятилетний контракт на ежегодную поставку в Молдавию 3,3 млрд кубометров газа, которые должны были распределяться между правым и левым берегами Днестра. В конце 2022 года «Газпром» сократил поставки вдвое, так как Украина, через которую идет транзит, блокировала одну из двух точек входа в экспортный газопровод.