Малый бизнес остывает быстрее. Некрупные компании заметили снижение спроса и дорогой кредит

Замеры состояния малого и среднего бизнеса — индекс RSBI (рассчитывается банком ПСБ, «Опорой России» и НАФИ по итогам опроса 1,8 тыс. компаний) — фиксируют продолжающееся снижение перегрева в этом секторе. В октябре индекс опустился до 53,9 пункта — это минимальный результат с лета 2023 года. Снижение индекса началось в июне: тогда после майских 58,1 пункта показатель опустился до 57,6 п., в июле — до 57,1 п., в августе — до 54,7 п. Авторы индекса зафиксировали отскок в сентябре — показатель вырос до 55,2 п.— на фоне разнонаправленной динамики в разных секторах (см. «Ъ» от 23 октября). Однако предприятия МСП испытывали пессимизм в отношении будущих перспектив, и негативные ожидания сектора реализовались.