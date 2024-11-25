Лондон ввел санкции против «Альфастрахования», ВСК и 30 связанных с РФ танкеров

Относительно судов указано, что основанием для применения рестрикций стала их предполагаемая вовлеченность в деятельность, которая приводит «к дестабилизации Украины», подрыву ее «территориальной целостности, суверенитета и независимости», и получение прибыли от поддержки правительства России. Подпавшие под санкции суда, утверждается в документе, используются для перевозки нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.