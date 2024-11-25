Лондон ввел санкции против «Альфастрахования», ВСК и 30 связанных с РФ танкеров

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Великобритания ввела санкции против «Альфастрахования», ВСК и 30 российских нефтяных танкеров. Об этом говорится в обновленном черном списке, распространенным МИД Соединенного Королевства.
Британские власти мотивировали внесение «Альфастрахования» и ВСК в санкционный список тем, что эти компании якобы «вовлечены в получение выгоды за счет поддержки правительства России путем ведения бизнеса в секторе стратегического значения для правительства России».
Относительно судов указано, что основанием для применения рестрикций стала их предполагаемая вовлеченность в деятельность, которая приводит «к дестабилизации Украины», подрыву ее «территориальной целостности, суверенитета и независимости», и получение прибыли от поддержки правительства России. Подпавшие под санкции суда, утверждается в документе, используются для перевозки нефти или нефтепродуктов из России в третьи страны.