Каким будет курс рубля 26 ноября 2024: прогноз эксперта

Цены на сырьевые товары, включая нефть, погрузились в минус. В то же время слишком слабый рубль трактуется уже больше как катализатор роста цен и усиления инфляционных ожиданий, что чревато еще большей жесткостью ДКП и ее более продолжительным действием.
Вдобавок геополитические сигналы становятся более напряжёнными, новостной фон по-прежнему тревожный. Новые санкционные инициативы против российского экспорта обсуждаются на саммите министров иностранных дел стран G7, который в эти дни проходит в Италии.
Во вторник будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. Также в США выйдут данные по продажам нового жилья за октябрь и ноябрьский индекс доверия потребителей CB.
На российском рынке акционеры ВУШ Холдинга рассмотрят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев, Henderson опубликует ежемесячный отчет по ключевым операционным показателям за октябрь.
Учитывая перепроданность рынка и заметную эмоциональную составляющую в текущей коррекции, любой рыночный и геополитический позитив может вызвать стремительный импульс вверх. Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 ноября — 2500−2600 п.
Рубль начал неделю выраженно слабо. Юань на Мосбирже приближался к 14,45, а Банк России поднял официальный курс доллара на завтра более чем на рубль, до 103,79. Санкционные эффекты, сезонное ускорение спроса на импорт и бюджетных расходов, относительная сила самого доллара вкупе оказывают столь сильное давление на рубль, что налоговый период может лишь сдерживать ослабление нацвалюты. Представляется, что если в ближайшей перспективе рубль не получит поддержку, например, в виде восстановления жестких норм возврата выручки для экспортеров, валюты продолжат обновлять максимумы с начала 2022 года. Краткосрочный прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже — 14−15, по доллару — 101−105.
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