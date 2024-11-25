Каким будет курс рубля 26 ноября 2024: прогноз эксперта

Рубль начал неделю выраженно слабо. Юань на Мосбирже приближался к 14,45, а Банк России поднял официальный курс доллара на завтра более чем на рубль, до 103,79. Санкционные эффекты, сезонное ускорение спроса на импорт и бюджетных расходов, относительная сила самого доллара вкупе оказывают столь сильное давление на рубль, что налоговый период может лишь сдерживать ослабление нацвалюты. Представляется, что если в ближайшей перспективе рубль не получит поддержку, например, в виде восстановления жестких норм возврата выручки для экспортеров, валюты продолжат обновлять максимумы с начала 2022 года. Краткосрочный прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже — 14−15, по доллару — 101−105.