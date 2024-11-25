Крипторалли Трампа: как сильно может вырасти биткоин

Тем не менее фундаментальные проблемы с биткоином остались на месте. Можно много говорить о безопасности или прозрачности, но ключевая из них — по-прежнему утилитарная. Система может делать только 6−8 транзакций в секунду, что для глобальной валюты смехотворно. Для сравнения, платежные системы Visa и Mastercard способны на десятки тысяч транзакций в секунду, российская НСПК — 4−5 тыс. на максимуме. Значительная активизация платежей в биткоине приведет к тому, что вся система резко замедлится и перестанет быть такой уж удобной.