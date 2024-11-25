Казахстан закупил у РФ 20 тыс. тонн бензина на случай дефицита

«Мы закупили 20 тыс. тонн, сделали это, как говорится, на всякий случай, чтобы не допустить дефицита. Я хотел бы подчеркнуть, что с 2019 года при росте потребления бензина и вообще горюче-смазочных материалов на 25%, мы с 2019 года не импортировали бензин Аи-92. Это было в этом году, связано это с тем, чтобы не создать [дефицита], на всякий случай мы 20 тыс. [тонн] закупили, не 50 [тыс. тонн]», — сказал он на правительственном часе в нижней палате парламента Казахстана.