Эксперт объяснил, как исправить ошибки в кредитной истории

Кредитор допустил неточность в передаче информации о типе финансового продукта
Например, вместо кредита на приобретение автомобиля в записях БКИ значится потребительский кредит.
«Критично ли это? Пока не понадобится новый кредит — не очень, но потенциальный кредитор может по-разному оценивать даже добросовестное исполнение обязанностей по разным продуктам при принятии решения о сумме и ставке нового кредита. Ведь человек, берущий кредит на автомобиль, на который не так легко накопить, и человек, берущий потребительский кредит, — это разные модели поведения и отношения к финансам», — разъясняет Мехтиев.
Эксперт советует проверять отчеты из всех БКИ, в которых хранятся записи о ваших обязательствах и их исполнении. На портале Госуслуг можно сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй, и в ответ прилетит файл с гиперссылками на сайты всех БКИ, в которых они есть.
Проверять список БКИ надо так же регулярно, как вы проверяете кредитную историю, так как никто не может запретить вашему текущему кредитору поменять бюро, в которое он хочет отчитываться.
Кредитор не передал информацию о том, что не только погашен долг по кредитной карте, но и «закрыта» сама кредитная карта
Казалось бы, это некритично, но лишь до того момента, пока потенциальный кредитор не станет оценивать вашу текущую долговую нагрузку (соотношение суммы всех ежемесячных текущих и будущих платежей в погашение долга с вашими доходами).
И тогда он должен будет учесть лимит по такой кредитной карте как активный и включить платежи по ней в свой расчет.
«Найдя такую ошибку в кредитной истории, не ленитесь сообщить об этом кредитору, но не забудьте через несколько недель проверить, что после вашего обращения он ее исправил и за вами больше не числится кредитной карты, которую вы давно “закрыли”», — говорит эксперт.
Кредитор не передал в БКИ информацию о платеже, который вы внесли в погашение долга или ошибся в сумме и за вами числится просроченный долг
А вот это очень критично. Ведь если вы считаете себя добросовестным в части финансовой дисциплины, и, имея на руках кредитную карту, по которым нет просроченных обязательств, решите взять, например, ипотечный кредит, то вас без объяснения причин будет ждать неприятный отказ, предупреждает Мехтиев.
Сделав платеж, лучше проверить, что не только в базе данных банка или МФО у вас нет текущей просроченной задолженности, но ее нет и в базах данных БКИ. Проверять кредитную историю можно и нужно ежемесячно, но лучше — через неделю-другую после очередного платежа.
Но есть и «особые» случаи, когда кредитор все сделал правильно, но передал в БКИ информацию о кредите (займе), который вы в действительности никогда не получали. Увы, но так как большинство физических лиц никогда не проверяют свою кредитную историю, они узнают о таких случаях лишь тогда, когда получают отказ по заявке на кредит или когда в дверь уже постучался взыскатель или даже судебный пристав.
К примеру, по данным «Кредчек», до 2% граждан, которые с помощью этого сервиса впервые проверяют кредитную историю, находят в ней записи о займах, которые не брали. «Если вы найдете такую “историю” у себя — срочно обращайтесь к кредитору с просьбой исправить кредитную историю в связи с тем, что если кто и получал данный кредит, то точно не вы. И не забудьте приложить документы в подтверждение ваших слов», — советует финансист.
«Кредитная история — это ваш актив, который, как и все ценности, требует “ухода” за ним, дабы качество его не ухудшалось со временем и даже росло. И лучший способ такой “заботы” о нем — это его ежемесячная проверка даже если все кредиты погашены давно или ими никогда не пользовались», — заключил Эльман Мехтиев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».