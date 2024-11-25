Эксперт объяснил, как исправить ошибки в кредитной истории

Но есть и «особые» случаи, когда кредитор все сделал правильно, но передал в БКИ информацию о кредите (займе), который вы в действительности никогда не получали. Увы, но так как большинство физических лиц никогда не проверяют свою кредитную историю, они узнают о таких случаях лишь тогда, когда получают отказ по заявке на кредит или когда в дверь уже постучался взыскатель или даже судебный пристав.