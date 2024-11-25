Кабмин утвердил план развития индустрии детских товаров до 2030 года

«Подготовлено распоряжение правительства, которым утверждаем новую дорожную карту по детским товарам на следующие шесть лет. Она направлена на системное расширение инфраструктуры, обеспечивающей выпуск необходимой продукции и услуг для малышей и для подростков, в том числе для обучения и для воспитания», — сказал он.
Мишустин отметил, что среди прочего будет осуществляться мониторинг состояния отрасли в регионах, чтобы отслеживать ситуацию не только с объемами производства, но и с уровнем внедрения инновационных современных решений. «Министерство промышленности и торговли прошу ежегодно отчитываться о ходе работы по развитию этой индустрии. Будем держать этот вопрос на постоянном контроле», — поручил глава правительства.
Как уточнили в правительстве, документ обеспечит достижение доли российских товаров для детей на внутреннем рынке в 50% к 2030 году, а объем производства непродовольственных товаров к этому сроку превысит 982 млрд рублей. Сам план содержит 28 мероприятий, касающихся классификации и статистического учета производства и обращения товаров для детей, стимулирования спроса и повышения доступности детских товаров, обеспечения безопасности и качества товаров для детей, мониторинга реализации мероприятий плана.
Говоря о поддержке семей с детьми, Мишустин подчеркнул, что «важной частью этой работы является развитие индустрии детских товаров, то есть выпуск более качественных безопасных товаров», причем произведенных именно в России и в соответствии с принятыми стандартами, будь то игрушки, спортивный инвентарь, одежда, изделия для ухода за малышами, книги и многое другое. «У нас действует план мероприятий, в котором были учтены такие требования, также предусмотрены меры, направленные на повышение технологического уровня предприятий и противодействия обороту контрафакта», — напомнил он. При этом премьер сделал акцент на том, что «нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети». «Их здоровье, образование, благополучие ключевые приоритеты нашей деятельности. Конечно, надо сделать так, чтобы родители могли порадовать своего ребенка качественными товарами», — подытожил он.