Кабмин утвердил план развития индустрии детских товаров до 2030 года

Говоря о поддержке семей с детьми, Мишустин подчеркнул, что «важной частью этой работы является развитие индустрии детских товаров, то есть выпуск более качественных безопасных товаров», причем произведенных именно в России и в соответствии с принятыми стандартами, будь то игрушки, спортивный инвентарь, одежда, изделия для ухода за малышами, книги и многое другое. «У нас действует план мероприятий, в котором были учтены такие требования, также предусмотрены меры, направленные на повышение технологического уровня предприятий и противодействия обороту контрафакта», — напомнил он. При этом премьер сделал акцент на том, что «нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети». «Их здоровье, образование, благополучие ключевые приоритеты нашей деятельности. Конечно, надо сделать так, чтобы родители могли порадовать своего ребенка качественными товарами», — подытожил он.