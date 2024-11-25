Кабмин определил основные направления госполитики в сфере финансовой отчетности

Предлагается ввести мораторий на существенные изменения в регулировании и контроле аудиторской деятельности до 2030 года, сформировать практику консультирования по выпуску ценных бумаг и финансовых инструментов в иностранных юрисдикциях, по вопросам корпоративного управления зарубежными активами, международного права.