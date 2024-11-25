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Кабмин определил основные направления госполитики в сфере финансовой отчетности

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил основные направления государственной политики в сфере бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года.

Источник: РИА "Новости"

«Они будут использоваться в качестве целевого ориентира при подготовке нормативных правовых актов и других регулирующих и плановых отраслевых документов», — сообщается на сайте кабмина.

Государственная политика будет основываться на действующей системе бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности. Но власти хотят обеспечить более достоверную, своевременную и комплексную информацию о деятельности экономических субъектов.

Основные направления работы в среднесрочной перспективе — это развитие стандартов финансовой отчетности в качестве основного инструмента регулирования, расширение функционала государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности и совершенствование экономической модели аудиторских организаций.

Стандарты бухучета

К 2030 году должен быть принят базовый комплект федеральных стандартов бухгалтерского учета. В него, помимо уже существующих стандартов бухучета капитальных вложений основных средств, нематериальных активов, аренды, запасов, инвентаризации, должны войти стандарты для учета доходов, расходов, биологических активов, финансовых активов и обязательств.

«Введение базового комплекта стандартов создаст основу для уточнения сферы обязательного составления консолидированной финансовой отчетности, обеспечит баланс интересов ее пользователей и затрат ее составителей», — пояснили в кабмине.

Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности намерены наполнить дополнительными данными. Туда включат промежуточную и консолидированную финансовую отчетность организаций, раскрываемую информацию об устойчивости.

Планируется также внедрить технологические решения, позволяющие предоставлять аудиторские заключения в электронном виде, расширить перечень инструментов для контроля качества отчетности.

Развитие аудита

Для повышения роли аудита в общенациональной системе финансового контроля необходимо обеспечить стабильность рынка аудиторских услуг и усовершенствовать модель работы таких организаций, указали в правительстве.

Предлагается ввести мораторий на существенные изменения в регулировании и контроле аудиторской деятельности до 2030 года, сформировать практику консультирования по выпуску ценных бумаг и финансовых инструментов в иностранных юрисдикциях, по вопросам корпоративного управления зарубежными активами, международного права.

Планируется расширять методическую базу применения информационных технологий в сфере аудита, совершенствовать систему закупок таких услуг. План мероприятий по реализации этих направлений утвердит Минфин в ближайшие три месяца.