Инвестиции на запасном пути. Программа ОАО РЖД в 2025 году может сократиться на треть

Инвестиции в развитие БАМа и Транссиба запланированы на уровне 75 млрд руб. Это почти в пять раз меньше, чем в этом году (360 млрд руб.). Впрочем, судя по приведенным в проекте физическим параметрам, провозная способность Восточного полигона за 2025 год не вырастет и сохранится на уровне этого года (180 млн тонн). Всего в развитие магистральной инфраструктуры планируется вложить 207,4 млрд руб. В числе относительно крупных статей траты на выходы высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы (43,1 млрд руб.), а также развитие Центрального транспортного узла на 67,2 млрд руб., из которых более трети предоставляет московский бюджет.