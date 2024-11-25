Главы «Яковлева» и «Туполева» покидают свои посты

«Генеральный директор ПАО “Яковлев” Андрей Богинский и управляющий директор АО “Туполев” Константин Тимофеев покидают свои посты. Функции управления деятельностью ПАО “Яковлев” будет выполнять непосредственно генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании “Яковлев”», — говорится в сообщении корпорации.
Александр Бобрышев ранее уже возглавлял «Туполев», с 2009 по 2013 год.
Вадим Бадеха с 2009 по 2023 года был генеральным директором Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, Екатеринбург), занимающегося сборкой легких самолетов, ремонтом авиационных и вертолетных двигателей. 1 февраля 2023 года был назначен врио генерального директора ОДК, утвержден на этом посту на постоянной основе 20 июля 2023 года. 6 ноября 2024 года он занял пост гендиректора ОАК.