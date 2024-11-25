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Главы «Яковлева» и «Туполева» покидают свои посты

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покидают свои посты. Функции управления деятельностью «Яковлев» будет выполнять генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, сообщила ОАК.

Источник: РИА "Новости"

Пост управляющего директора компании «Туполев» займет заместитель генерального директора ОАК по государственному оборонному заказу и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев.

«Генеральный директор ПАО “Яковлев” Андрей Богинский и управляющий директор АО “Туполев” Константин Тимофеев покидают свои посты. Функции управления деятельностью ПАО “Яковлев” будет выполнять непосредственно генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, который будет совмещать посты руководителя ОАК и компании “Яковлев”», — говорится в сообщении корпорации.

Как пояснили в корпорации, передача управления на уровень головной компании ОАК позволит сконцентрировать все ресурсы корпорации на выполнении конкретных задач по своевременной сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров.

Александр Бобрышев ранее уже возглавлял «Туполев», с 2009 по 2013 год.

Вадим Бадеха с 2009 по 2023 года был генеральным директором Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, Екатеринбург), занимающегося сборкой легких самолетов, ремонтом авиационных и вертолетных двигателей. 1 февраля 2023 года был назначен врио генерального директора ОДК, утвержден на этом посту на постоянной основе 20 июля 2023 года. 6 ноября 2024 года он занял пост гендиректора ОАК.