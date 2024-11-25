Главные события финансовых рынков 25 ноября — 1 декабря

В мире
На этой неделе в Еврозоне выйдут предварительные данные по инфляции за ноябрь. Рынок ожидает ускорение роста цен, что отчасти связано с удорожанием топлива и электроэнергии.
Американский рынок кажется, начал отмечать ралли Санта-Клауса раньше обычного. Главный индекс акций США S&P 500 штурмует отметку в 6000 пунктов уже две недели подряд, и, судя по тому, что ФРС готовится снизить ставки еще раз, добьется цели.
На этой неделе S&P 500 может находиться в коридоре 5812−6085 пунктов.
В России
На этой неделе Росстат выпустит отчет по социально-экономическому положению России за 10 месяцев, где отчитается о динамике прибылей компаний и рынка труда.
А Банк России опубликует отчет о развитии банковского сектора, из которого мы подробно узнаем о динамике кредитования в октябре.
По оценкам ЦБ, для снижения инфляции «требуется дополнительная жесткость», что намекает на очередное повышение ставки минимум до 22%.
Поэтому инвесторам по-прежнему лучше отдавать предпочтение облигациям с переменным купоном (флоатерам), «коротким» банковским депозитам и фондам ликвидности.
Рубль
Национальная валюта слабеет уже несколько недель. Официальный курс ЦБ в пятницу на прошлой неделе впервые с октября прошлого года превысил 100,5 рублей за доллар. Евро торговался выше 106 рублей.
На следующей неделе — налоговый период. Вот только в октябре власти смягчили требования по продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров — с 50% до 25%, и поддержка налогового периода запросто может пройти незамеченной для курса отечественной валюты.
На этой неделе курс рубля, установленный ЦБ РФ, может колебаться в коридоре ₽97,4−104 за доллар.
Нефть
На прошлой неделе в пятницу котировки нефти марки Brent стабилизировались на отметке выше $74,2 за баррель после роста на 2% накануне на фоне опасений эскалации конфликта в Украине. При этом на цены на нефть продолжают давить опасения замедления спроса на топливо на фоне роста предложения.
На этой неделе котировки нефти Brent могут колебаться в диапазоне $68,5−80,7 за баррель.
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