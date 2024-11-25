Главные события финансовых рынков 25 ноября — 1 декабря

На прошлой неделе в пятницу котировки нефти марки Brent стабилизировались на отметке выше $74,2 за баррель после роста на 2% накануне на фоне опасений эскалации конфликта в Украине. При этом на цены на нефть продолжают давить опасения замедления спроса на топливо на фоне роста предложения.