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Глава Соцфонда: пенсии в 2025 году могут проиндексировать дополнительно

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пенсии в России в 2025 году, кроме запланированной индексации 1 января на 7,3%, могут проиндексировать дополнительно в случае, если фактическая инфляция за 2024 год окажется выше прогнозного показателя. Об этом сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков.

Источник: Shutterstock

Страховые пенсии в 2025 году планируют проиндексировать один раз с 1 января на 7,3%, она также коснется работающих пенсионеров.

«Сейчас бюджет у нас основан на прогнозе инфляции 7,3%, эти суммы заложены, с 1 января будет индексация проведена на этот процент, но если инфляция будет по факту выше, то для оперативности правительство примет постановление о доиндексации пенсий, и Соцфонд это постановление исполнит», — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Чирков также добавил, что более 42 млн россиян будут получать пенсии в 2025 году. Также на выплату страховых пенсий будет направлено около 11 трлн рублей, а на пенсии по государственному обеспечению — 825 млрд рублей.