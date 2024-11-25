Глава Соцфонда: пенсии в 2025 году могут проиндексировать дополнительно

Страховые пенсии в 2025 году планируют проиндексировать один раз с 1 января на 7,3%, она также коснется работающих пенсионеров.
«Сейчас бюджет у нас основан на прогнозе инфляции 7,3%, эти суммы заложены, с 1 января будет индексация проведена на этот процент, но если инфляция будет по факту выше, то для оперативности правительство примет постановление о доиндексации пенсий, и Соцфонд это постановление исполнит», — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Чирков также добавил, что более 42 млн россиян будут получать пенсии в 2025 году. Также на выплату страховых пенсий будет направлено около 11 трлн рублей, а на пенсии по государственному обеспечению — 825 млрд рублей.