Глава Соцфонда: пенсии в 2025 году могут проиндексировать дополнительно

«Сейчас бюджет у нас основан на прогнозе инфляции 7,3%, эти суммы заложены, с 1 января будет индексация проведена на этот процент, но если инфляция будет по факту выше, то для оперативности правительство примет постановление о доиндексации пенсий, и Соцфонд это постановление исполнит», — сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.