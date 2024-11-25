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Финансист назвал ключевые события в российской экономике в 2024 году

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал «Газете.Ru» о трех основных трендах экономики России в 2024 году — это увеличение ключевой ставки, рост интереса к золоту и усиление импортозамещения.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Тренд роста ключевой ставки до 22−23% в декабре 2024 года и до середины 2025 года приведет к снижению объема кредитов и повышению объема депозитов в банках до 55−60 трлн рублей до конца 2025 года. Тренд роста интереса к золоту у центральных банков будет стимулировать рост цен на золото. Технологический суверенитет необходим для достижения независимости экономики от импорта и дальнейшего развития собственных технологий», — считает Петр Щербаченко.

Стоимость грамма золота 9 ноября 2024 года достигла 8467,46 рубля, впервые перешагнув отметку в 8 тысяч рублей с 1997 года. Новый рекорд в рублевом эквиваленте был установлен 7 ноября, когда цена составила 8660,86 рубля за грамм. Согласно прогнозу экономиста, в 2025 году стоимость золота превысит 9 тысяч рублей за грамм.

Эксперт также отметил, что увеличение импортозамещения приведет к созданию новых рабочих мест и развитию отечественных производств.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».