Финансист назвал ключевые события в российской экономике в 2024 году

«Тренд роста ключевой ставки до 22−23% в декабре 2024 года и до середины 2025 года приведет к снижению объема кредитов и повышению объема депозитов в банках до 55−60 трлн рублей до конца 2025 года. Тренд роста интереса к золоту у центральных банков будет стимулировать рост цен на золото. Технологический суверенитет необходим для достижения независимости экономики от импорта и дальнейшего развития собственных технологий», — считает Петр Щербаченко.