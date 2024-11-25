Эксперт рассказал, в какие сферы выгодно инвестировать после победы Трампа

Рынок характеризуется высокой волатильностью акций крупнейших компаний, при этом индексы демонстрируют впечатляющий рост. Это время для инвесторов наполнено как неопределенностью, так и перспективными шансами, считает эксперт.
Воздействие президентских выборов на финансовые рынки ощущается значительно раньше, чем объявляются результаты. Это связано с тем, что степень неопределенности в такой период крайне высока. Экономические платформы различных кандидатов зачастую кардинально различаются, и победа любого из них сулит существенные перемены. Инвесторы осознают, что новые условия на рынке будут формировать их стратегии на предстоящие четыре года, отмечает Сергей Михеев.
«Ситуация с победой Дональда Трампа уже оказала влияние на рынки. Политик известен своим агрессивным подходом к стимулированию экономики: вероятны новые меры поддержки бизнеса, включая снижение корпоративных налогов и активное использование возможностей для увеличения ликвидности», — уточнил он.
Экономическая программа нового президента оказывает влияние на будущее различных секторов и отдельных компаний. Эксперт предлагает инвесторам рассмотреть два возможных подхода:
- Инвестировать в широкие рыночные индексы. Приобретение ETF, таких как S&P 500 (тикер SPY) или технологический сектор NASDAQ (тикер QQQ), помогает диверсифицировать инвестиции и снизить риски.
- Сосредоточиться на выборе отдельных активов, уделяя внимание компаниям, чьи результаты зависят от экономической политики Трампа.
«Trump Media & Technology Group Corp — акции активно использовались в предвыборной кампании и за последний месяц выросли более чем на 100%. Однако текущий рост вызван скорее конъюнктурными факторами, а не фундаментальной устойчивостью бизнеса. Победа Трампа может привлечь новую аудиторию, но в долгосрочной перспективе это все еще рискованный актив», — отметил Михеев.
Акции Tesla выросли на 15% после объявления предварительных итогов выборов. Илон Маск, возглавляющий Tesla и поддерживавший Трампа в 2024 году, может добиться новых субсидий и налоговых льгот для электромобилей, что будет способствовать увеличению капитализации компании, уточнил эксперт.
В приоритетах Трампа находятся реиндустриализация экономики США, достижение энергетической независимости и развитие высоких технологий. Основные акценты сделаны на производстве стали и алюминия, поддержанном введением высоких пошлин на импорт, развитии инфраструктуры для нефти и газа, а также на секторе микроэлектроники, в том числе полупроводниках и микрочипах. Именно эти направления могут стать ключевыми точками роста для инвесторов, утверждает Михеев.
Однако важно помнить, что после быстрого роста рынок может пережить краткосрочную коррекцию. Это является подходящим временем для пересмотра и коррекции стратегий. Использование стратегии «бить в одну точку», подразумевающей концентрацию инвестиций на широком рынке или на отдельных компаниях, поможет лучше подготовиться к изменениям и извлечь из них максимальную выгоду, заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Т Куда вложиться инвесторам после победы Трампа: аналитика, обзор финансовых рынков, стратегии инвестирования, советы эксперта.
Д Рассказываем, как выборы в США повляли на финансовые рынки, в какие активы лучше вкладывать деньги инвесторам, какие акции растут после победы Трампа, каковы прогнозы аналитиков на ближайшее будущее и что об этом говорит эксперт по инвестициям.