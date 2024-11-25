Эксперт рассказал, в какие сферы выгодно инвестировать после победы Трампа

Воздействие президентских выборов на финансовые рынки ощущается значительно раньше, чем объявляются результаты. Это связано с тем, что степень неопределенности в такой период крайне высока. Экономические платформы различных кандидатов зачастую кардинально различаются, и победа любого из них сулит существенные перемены. Инвесторы осознают, что новые условия на рынке будут формировать их стратегии на предстоящие четыре года, отмечает Сергей Михеев.